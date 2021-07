Circa 500 chilometri di rete stradale e autostradale italiana monitorati costantemente entro la fine del 2021 grazie all’impiego di fibra ottica e intelligenza artificiale: la soluzione è stata brevettata dalla società italiana Ntsg e sarebbe in grado di rilevare e misurare le deformazioni in 2d e 3d di un oggetto di qualsiasi forma e di natura rigida o semirigida, appunto utilizzando fibre ottiche sensibili.

Attualmente, il sistema di monitoraggio Of (la sigla sta per Optical Fibre) è stato installato su circa 10 chilometri di strade e autostrade in regioni come Emilia Romagna, Campania, Basilicata, Calabria, Toscana e Lombardia.

Per le opere eseguite e in fase di completamento sono stati impiegati quasi 30 chilometri di cavo di fibra ottica e connessi circa 1000 sensori: il brevetto si basa sull’impiego della fibra ottica per la misura dello stato tensionale e di altri parametri fisico-chimici, meccanici e strutturali di ponti, viadotti, edifici, binari, vagoni, condotte idriche, condotte fognarie, oleodotti e gasdotti, rete di distribuzione elettrica, pale eoliche, telecabine, cavi e così via.

autostrade

L’imprenditore Paolo Persi del Marmo ha spiegato che “se oggi e nel prossimo futuro gli automobilisti potranno sentirsi più sicuri in viaggio è grazie a questo sistema, che rileva la deformazione verticale e trasversale di ogni campata, le misure di spostamento e rotazione delle pile, delle spalle e degli appoggi dei ponti, sino a determinare i modi di vibrare dell’opera”. E non è finita, perché in futuro questa tecnologia potrebbe essere usata anche per tenere sotto controllo le vele delle barche impegnate nelle regate della Coppa America e pure le monoposto della Formula 1.