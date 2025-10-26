17.5 C
Ponti d’oro in Italia: pianifica 30 giorni di vacanza

Il 2026 offre opportunità uniche per ottimizzare le ferie. Con solo otto giorni di vacanza, è possibile ottenere ben trenta giorni di riposo durante l’anno. Gennaio, giugno e dicembre sono i mesi più favorevoli per pianificare le tue ferie.

Il nuovo anno inizia in modo promettente: il 1° gennaio è un giovedì e l’Epifania cade di martedì. Prendendo ferie il venerdì 2 e il lunedì 5, si ottiene una pausa di sei giorni, dal 1 al 6 gennaio, utilizzando solo due giorni di ferie.

In primavera, si presentano altre occasioni vantaggiose. La Pasqua cade il 5 aprile, seguita da Pasquetta il 6. Queste festività offrono già tre giorni di riposo. Inoltre, il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, cade di venerdì, creando un lungo weekend gratuito.

All’inizio di giugno, la Festa della Repubblica si celebra martedì. Prendendo ferie lunedì 1°, si può godere di un ponte di quattro giorni, dal 30 maggio al 2 giugno.

Dicembre è il mese più ricco di opportunità. L’Immacolata Concezione, che cade di martedì, permette di creare un ponte da venerdì 5 a martedì 8, con solo un giorno di ferie. Il periodo natalizio, con Natale venerdì 25 e quattro giorni di ferie dal 28 al 31, consente di trascorrere dieci giorni di seguito di vacanza, dal 25 dicembre al 3 gennaio.

Nel complesso, si calcolano otto giorni di ferie utili per ottenere 30 giorni di vacanza. Pianificare in anticipo è fondamentale per sfruttare queste opportunità senza compromettere il monte ferie.

