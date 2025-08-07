Pontedilegno-Tonale: Musica, Natura e Cultura in Estate

Agosto si preannuncia ricco di eventi nel comprensorio di Pontedilegno-Tonale, dove arte, natura e cultura si intrecciano. Questa popolare meta alpina offre un programma variegato adatto a tutti, pensato per chi cerca esperienze autentiche.

Uno degli eventi principali è il Water Music Festival, che unisce concerti dal vivo all’impegno per la salvaguardia delle risorse idriche. Domenica 10 agosto, il lago di Valbiolo ospiterà un concerto di Mirkoeilcane, un cantautore romano noto per la sua capacità di mescolare emozione e messaggi sociali. Il festival culminerà il 23 agosto con il Water Music Party, una festa musicale gratuita che vedrà esibirsi band emergenti, accompagnata da birre artigianali locali.

Un’altra iniziativa affascinante è “Alba in quota”, che invita a salutare l’aurora sulle vette dell’Adamello-Presanella. Gli eventi sono programmati per il 7 agosto sul Corno d’Aola e il 14 e il 21 agosto sul Ghiacciaio Presena, con artisti come Good Vibes Acoustic e GnuQuartet che accompagneranno i partecipanti con melodie suggestive. Gli impianti di risalita apriranno alle 5 del mattino per garantire l’accesso ai luoghi degli spettacoli.

Dal 20 al 23 agosto, Pontedilegno sarà sede de “Il Sentiero Invisibile”, un festival culturale che promuove dibattiti e interviste con esperti del giornalismo e della cultura. Tra i relatori figurano nomi noti come Federico Buffa e Giovanna Botteri, che offriranno spunti di riflessione su temi contemporanei. Gli aperitivi letterari, previsti il 20 e il 23 agosto, completeranno l’offerta culturale con la narrativa contemporanea.

Queste iniziative, frutto di un lavoro concertato tra enti locali e associazioni culturali, non solo arricchiscono l’offerta turistica ma incoraggiano anche la consapevolezza ambientale e culturale.