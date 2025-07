Pontedera Music Festival: estate di note indimenticabili

La settima edizione del Pontedera Music Festival Summer Edition si preannuncia ricca di eventi musicali, grazie alla collaborazione tra l’Accademia Musicale Pontedera e la Fondazione Piaggio. I concerti si svolgeranno in suggestivi spazi estivi come il Piazzale Corradino d’Ascanio e il Giardino di Villa Crastan, oltre a diverse location come l’Auditorium del Museo Piaggio e il Teatro ERA.

Il festival offrirà un ampio ventaglio di generi musicali, spaziando dalla world music al jazz, dal folk alla musica d’autore, fino al rock e alla musica classica. La maggior parte degli eventi sarà ad ingresso gratuito, grazie al supporto di sponsor come la Fondazione Pisa e UniCoop Firenze, mentre alcuni concerti includeranno collaborazioni con entità nazionali, come gli Amici della Musica di Firenze e il Livorno Music Festival.

Tra i concerti in programma, si segnala il tributo a Tina Turner da parte degli Acid Queen, che si terrà il 25 luglio presso il Museo Piaggio. La formazione, capitanata dalla vocalist Celeste Di Stefano, includerà anche altri talentuosi musicisti con ruoli di chitarra, tastiere e percussioni.

Per ulteriori dettagli sul programma e le modalità di prenotazione, che è obbligatoria, è possibile visitare il sito ufficiale del festival all’indirizzo www.pontederamusicfestival.it, oltre a seguire le novità sui canali social del festival.