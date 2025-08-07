Ponte sullo Stretto: si parte verso il futuro dell’Italia

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, dopo anni di incertezze e discussioni, entra nella fase concreta di realizzazione. Il Cipess ha approvato il progetto definitivo, con l’intenzione di avviare i cantieri tra settembre e ottobre, puntando a completare i lavori entro il 2033.

Il ponte, che sarà il più lungo al mondo a campata unica, si estenderà per 3,3 chilometri e includerà sei corsie stradali e due binari ferroviari. È previsto anche un collegamento di tipo metropolitano per i pendolari, riducendo significativamente i tempi di attraversamento a un’ora e mezza in auto e a due ore e mezza in treno.

Il costo dell’opera è stimato a 13,5 miliardi di euro, cifra prevista nella manovra del 2024. La tariffa per le autovetture sarà inferiore a 10 euro, con possibilità di sconti per i viaggiatori frequenti, come sottolineato dalla società Stretto di Messina. Tuttavia, il Codacons ha sollevato preoccupazioni, evidenziando che si tratterebbe di un costo molto più elevato rispetto alla media delle tariffe autostradali.

L’Unione Europea sta attualmente esaminando il progetto in relazione al suo impatto ambientale, considerando le misure compensative proposte dall’Italia. Questo aspetto ha suscitato critiche e preoccupazioni tra diverse forze politiche e sindacali, che temono l’impatto ambientale e sociale dell’opera. Mentre i sostenitori ne valutano il potenziale sviluppo economico per il Sud, le opposizioni denunciano rischi eccessivi, aprendo così un acceso dibattito su un’opera considerata storica ma anche controversa.