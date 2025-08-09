Ponte sullo Stretto: promesse e contraddizioni politiche in Italia

Il Ponte sullo Stretto è un tema di lunga data nel panorama politico italiano, frequentemente oggetto di discussioni contraddittorie. La sua costruzione, con un costo previsto di 13,5 miliardi di euro, continua a suscitare dibattiti accesi tra i vari schieramenti.

Diverse figure politiche hanno cambiato radicalmente il loro approccio al progetto nel corso degli anni. Matteo Salvini, nel 2016, si mostrava contrario all’idea, suggerendo che le risorse sarebbero state meglio impiegate per migliorare le infrastrutture ferroviarie e le scuole in Sicilia. A cinque anni di distanza, però, il leader della Lega ha virato rotta, appoggiando il ponte come infrastruttura strategica e annunciando nel 2025, da ministro delle Infrastrutture, l’approvazione del progetto definitivo.

Simili inversioni di atteggiamento si riscontrano anche in altri esponenti politici. Matteo Renzi, nel 2010, era contrario a grandi opere come il ponte, preferendo investimenti in banda larga. Tuttavia, da premier nel 2014, rilanciò il progetto nel contesto di uno sviluppo economico del Sud. Giuseppe Conte ha mostrato un percorso simile: inizialmente favorevole, come premier, a un’opera sostenibile, successivamente, nel 2025, si è espresso contro il progetto dopo il suo passaggio all’opposizione.

Anche Silvio Berlusconi ha manifestato posizioni oscillanti riguardo al ponte; sostenitore nei suoi governi, ha accettato la sua sospensione nel 2012, solo per riaccendere il supporto in anni successivi.

Queste dinamiche rispecchiano la necessità di ottenere consenso elettorale, specialmente nel Sud, e sono influenzate da pressioni politiche e contesti economici. Le critiche riguardo ai potenziali rischi ambientali e ai costi elevati non smettono di alimentare il dibattito attorno a un progetto considerato divisivo nel suo stadio attuale.