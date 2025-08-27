Ponte sullo Stretto: approvato progetto strategico per l’Italia

Nella seduta del 6 agosto, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha approvato il progetto definitivo per il collegamento tra, la Sicilia e la Calabria, noto come Ponte sullo Stretto di Messina. Il costo dell’opera è di 13,532 miliardi di euro, finanziati tramite risorse pubbliche disponibili.

Il ponte, previsto da una norma del 1971 e ripreso dal Governo nel 2022, sarà il più lungo al mondo con una campata unica di 3.300 metri, sorretta da due torri alte 399 metri. Esso includerà tre corsie stradali, una per l’emergenza, due corsie di servizio e due binari ferroviari. La connessione con il ponte sarà supportata da circa 40 km di strade e ferrovie, di cui l’80% in galleria, collegando Calabria e Sicilia con importanti infrastrutture viarie e ferroviarie.

Il Governo ha dichiarato che l’infrastruttura rappresenta un elemento strategico per il Mezzogiorno e per il completamento delle reti di trasporto a livello europeo, collegandosi a varie linee ferroviarie in sviluppo.

Domenico Angelone, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Molise, ha sollevato preoccupazioni riguardo al rischio sismico nella zona dello Stretto di Messina, ricordando l’elevato potenziale sismogenetico dell’area. Ha citato eventi storici devastanti e ha avvertito che la magnitudo futura potrebbe superare i limiti attuali. Angelone ha sottolineato l’importanza di considerare attentamente le accelerazioni sismiche, specialmente la componente verticale, e ha chiesto un approccio rigoroso nella progettazione del ponte.

Infine, ha evidenziato che, oltre alla monitorizzazione delle faglie, è cruciale una valutazione dettagliata delle amplificazioni locali del moto sismico per garantire la sicurezza delle infrastrutture in un contesto complesso come quello dello Stretto.