Ponte per animali in Colorado

L’infrastruttura potrebbe rivoluzionare la sicurezza stradale per gli animali selvatici: collega Denver e Colorado Springs e permette alla fauna locale di attraversare in sicurezza, riducendo il rischio di collisioni con i veicoli. È stato inaugurato in Colorado il Greenland Wildlife Overpass, il più grande ponte al mondo costruito per il passaggio della fauna selvatica. L’opera, tra Denver e Colorado Springs, attraversa la Interstate 25, una delle principali arterie stradali dello Stato, e ha una larghezza di 61 metri e una lunghezza di 63 metri.

La sua costruzione ha richiesto 76 travi per sostenere il piano stradale, ed è stata pensata in particolare per proteggere alci e antilocapri, specie che necessitano di spazi ampi per attraversare in sicurezza. I funzionari dei trasporti del Colorado hanno affermato che il cavalcavia colma un divario di 3,7 miglia negli attraversamenti della fauna selvatica. Prima della costruzione, nell’area si verificava in media circa un incidente al giorno tra veicoli e animali, durante le stagioni della migrazione autunnale e primaverile.

Il cavalcavia per la fauna selvatica sulla I-25 Greenland è fondamentale per la sicurezza sia della fauna selvatica che degli automobilisti. Il cavalcavia è una componente essenziale del sistema di attraversamento per la fauna selvatica in quest’area, che si prevede ridurrà del 90% gli incidenti tra animali selvatici e veicoli. Le stime indicano una possibile riduzione degli incidenti con animali fino al 90%, aggiungendo che quello che è un investimento strategico sul lungo termine, che riduce incidenti, costi sociali ed economici e aumenta la tutela della biodiversità e la convivenza tra infrastrutture umane e natura.

Il Greenland Wildlife Overpass non è solo un record mondiale per dimensioni, ma anche un modello replicabile: sempre più Paesi stanno adottando soluzioni simili per contrastare la frammentazione degli habitat e proteggere la fauna selvatica. Lo Utah ha costruito più di 50 attraversamenti a difesa degli animali in tutto lo stato, il primo dei quali è stato inaugurato lungo l’Interstate 15. In California, poi, è in costruzione un «ponte vegetale» da 92 milioni di dollari sulla US 101 per aiutare puma, linci rosse, volpi e coyote ad attraversarla in sicurezza. Si prevede che il cavalcavia sarà lungo circa 64 metri e sarà completato nel 2026.