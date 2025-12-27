10.4 C
Roma
sabato – 27 Dicembre 2025
Animali

Ponte per animali in Colorado Usa

Da stranotizie
Ponte per animali in Colorado Usa

In Colorado, negli Stati Uniti, è stato inaugurato l’I-25 Greenland wildlife overpass, il ponte più grande del Nord America che proteggerà la fauna selvatica e gli automobilisti. L’I-25 Greenland wildlife overpass è stato completato e inaugurato, offrendo un ponte per animali che proteggerà la fauna selvatica e gli automobilisti.

Il ponte per animali più grande del Nord America è ora a disposizione dei delicati ecosistemi locali, come annuncia il Dipartimento dei Trasporti dello Stato degli Usa. Alci, antilocapre, cervi muli, orsi neri, puma e una varietà di altre specie possono ora attraversare il cavalcavia per la fauna selvatica vicino a Larkspur.

Il progetto è stato completato in meno di un anno, in anticipo sui tempi previsti e nel rispetto del budget. La struttura attraversa sei corsie di traffico, collegando 39.000 acri di habitat su entrambi i lati della I-25 tra Larkspur e Monument.

Il governatore del Colorado, Jared Polis, commenta: “Il Colorado è all’avanguardia nella riduzione delle collisioni tra animali selvatici e veicoli e nel miglioramento della sicurezza sia per i nostri automobilisti che per la fauna selvatica – Il cavalcavia per la fauna selvatica sulla I-25 Greenland è un’impresa epocale, nel nostro continuo lavoro per ampliare le opzioni di trasporto sicure sia per gli esseri umani che per la fauna selvatica, proteggendo habitat critici e i nostri meravigliosi spazi aperti per le generazioni future”.

Si prevede che il cavalcavia ridurrà del 90% gli incidenti tra animali selvatici e veicoli, poiché prima della costruzione del sistema si verificava in media un incidente al giorno tra animali selvatici e veicoli durante le stagioni autunnali e primaverili. Il cavalcavia è la più grande struttura a ponte per animali selvatici del Nord America e una delle più grandi al mondo, con i suoi 61 metri di larghezza e 63 metri di lunghezza e 76 travi che lo sostengono, coprendo una superficie di 3.800 metri quadrati.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Tempesta di neve negli Stati Uniti
Articolo successivo
Tortoise post rock USA
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.