Ponte per animali in Colorado Usa

In Colorado, negli Stati Uniti, è stato inaugurato l’I-25 Greenland wildlife overpass, il ponte più grande del Nord America che proteggerà la fauna selvatica e gli automobilisti. L’I-25 Greenland wildlife overpass è stato completato e inaugurato, offrendo un ponte per animali che proteggerà la fauna selvatica e gli automobilisti.

Il ponte per animali più grande del Nord America è ora a disposizione dei delicati ecosistemi locali, come annuncia il Dipartimento dei Trasporti dello Stato degli Usa. Alci, antilocapre, cervi muli, orsi neri, puma e una varietà di altre specie possono ora attraversare il cavalcavia per la fauna selvatica vicino a Larkspur.

Il progetto è stato completato in meno di un anno, in anticipo sui tempi previsti e nel rispetto del budget. La struttura attraversa sei corsie di traffico, collegando 39.000 acri di habitat su entrambi i lati della I-25 tra Larkspur e Monument.

Il governatore del Colorado, Jared Polis, commenta: “Il Colorado è all’avanguardia nella riduzione delle collisioni tra animali selvatici e veicoli e nel miglioramento della sicurezza sia per i nostri automobilisti che per la fauna selvatica – Il cavalcavia per la fauna selvatica sulla I-25 Greenland è un’impresa epocale, nel nostro continuo lavoro per ampliare le opzioni di trasporto sicure sia per gli esseri umani che per la fauna selvatica, proteggendo habitat critici e i nostri meravigliosi spazi aperti per le generazioni future”.

Si prevede che il cavalcavia ridurrà del 90% gli incidenti tra animali selvatici e veicoli, poiché prima della costruzione del sistema si verificava in media un incidente al giorno tra animali selvatici e veicoli durante le stagioni autunnali e primaverili. Il cavalcavia è la più grande struttura a ponte per animali selvatici del Nord America e una delle più grandi al mondo, con i suoi 61 metri di larghezza e 63 metri di lunghezza e 76 travi che lo sostengono, coprendo una superficie di 3.800 metri quadrati.