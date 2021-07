Si andrà avanti per due mesi e mezzo, nella speranza che il tempo previsto basti. Il gup Luisa Avanzino ha fissato al 15 ottobre la prima udienza preliminare nell’ambito dell’inchiesta sul crollo di Ponte Morandi. Poi si andrà avanti al ritmo di tre udienze a settimana, almeno fino al 31 dicembre, sempre che non si debba “sconfinare” al 2022.

Il giudice che deciderà se e chi mandare a processo dei 59 indagati per i quali i pm Massimo Terrile e Walter Cotugno hanno chiesto il processo sarà però un altro, visto che la stessa Catalano dal primo agosto si trasferirà al RIesame: il compito toccherà a Paola Faggioni, che su richiesta dell’accusa aveva concesso gli arresti per l’ex ad di Autostrade Giovanni Castellucci e per gli altri top manager della vecchia Aspi nel procedimento sulle barriere fonoassorbenti.

Le udienze si terranno nella tensostruttura allestita nell’atrio del tribunale, dove è già stato celebrato il secondo incidente probatorio. Uno spazio in regola con le disposizioni anti contagio, a differenza delle aule di palazzo di giustizia.

I tempi in cui si discuteranno le udienze sono fondamentali anche in ottica prescrizione, soprattutto per certi reati: le “omissioni in atti d’ufficio” iniziano a decadere dal 3 ottobre del 2023, due anni dopo dell’ipotetica data in cui sarà fissata l’udienza preliminare. I “falsi” dal 23 dicembre del 2014; gli omicidi colposi dal 14 febbraio del 2026. Entro tali scadenze dovranno essere ultimati il primo e il secondo grado (l’appello) di giudizio, e soprattutto la sentenza della Cassazione ed eventuali rimandi. Più lungi invece i tempi di prescrizione per i reati di omicidio colposo, disastro colposo e danno colposo: le prime decadenze si avrebbero nel 2033.