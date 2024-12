Ponte Morandi: Il Memoriale e la Controversia delle Vittime contro le Istituzioni

Il memoriale per le vittime del crollo del Ponte Morandi è stato inaugurato a Genova con un’emozionante cerimonia. Cesare Cerulli, figlio di una delle 43 persone che hanno perso la vita nel disastro del 2018, ha avuto l’onore di tagliare il nastro. Il memoriale, progettato dall’architetto Stefano Boeri, si trova a Campi, sotto il nuovo ponte, ed è stato accolta con una certa delusione l’assenza di diverse autorità istituzionali. Egle Possetti, portavoce dei familiari delle vittime, ha espresso il desiderio di una presenza più significativa delle istituzioni, sottolineando comunque il valore della giornata.

Nel suo discorso, Possetti ha definito il memoriale un simbolo di resistenza, amore e orgoglio, evocando la lotta contro il dolore e la morte. Ha chiesto che il nastro venisse tagliato da Cesare Cerulli, rappresentante del futuro, enfatizzando l’importanza che il memoriale non venga visto come una conclusione, ma come un continuo ricordo delle vittime.

Il memoriale offre ai familiari delle vittime l’accesso alla Casa delle Famiglie, uno spazio intimo e riservato, mentre i visitatori entreranno attraverso un’insegna che ricorda la data e l’ora del crollo. La struttura è pensata come un percorso che narra la storia del ponte, culminando in una stanza cilindrica illuminata da 43 fasci di luce, ciascuno dedicato a una vittima. Qui, delle immagini del crollo sono proiettate sulle pareti, mentre si ascolta il rumore del disastro. Incluso nel memoriale ci saranno anche alcune macerie del ponte, sottolineando così la necessità di ricordare e non dimenticare.

Durante l’inaugurazione, il presidente della Liguria, Marco Bucci, e altri rappresentanti istituzionali hanno partecipato al evento, mentre Possetti ha richiamato l’attenzione sull’importanza del memoriale come antidoto all’oblio. Ha descritto la giornata come un momento di grande emozione e stanchezza, sperando che il memoriale diventi un simbolo di ricordo e speranza, sottolineando come il dolore vissuto dai parenti delle vittime debba portare a una riflessione su quanto accaduto, affinché tragedie simili non si ripetano in futuro.