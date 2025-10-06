Ponte Huajiang Grand Canyon: ingegneria cinese all’avanguardia

Dopo oltre tre anni di lavori, il ponte Huajiang Grand Canyon, il più alto del mondo, è stato inaugurato, completando così l’autostrada Liuzhi–Anlong nella provincia del Guizhou, nel sud-ovest della Cina. Questa straordinaria struttura non solo offre una nuova arteria stradale, ma trasforma anche un ostacolo naturale in un’importante attrazione turistica.

Il ponte si estende per 2.890 metri, con una campata principale di 1.420 metri e un’altezza di 625 metri dal piano stradale alla superficie dell’acqua, guadagnandosi il titolo di “ponte più alto del mondo”. Grazie a questa infrastruttura, il tempo di traversata tra le due sponde del canyon è passato da due ore a soli due minuti.

L’ingegnere capo Liu Hao ha evidenziato che la costruzione è stata facilitata da tecnologie avanzate e competenze locali. Tra le innovazioni ci sono un sistema di sollevamento intelligente dei cavi e cavi d’acciaio ad alta resistenza, che hanno portato all’ottenimento di 21 brevetti e alla definizione di nuovi standard per la costruzione di ponti.

In aggiunta alla sua funzione di collegamento, il ponte è stato progettato come un complesso turistico e sportivo, con attrazioni come altalene ad alta quota, percorsi panoramici e un bar sospeso a quasi 800 metri d’altezza. Sono previste anche funivie, alloggi turistici e un museo.

Il Guizhou, un tempo simbolo di isolamento, è ora un centro di innovazione ingegneristica, con oltre 32.000 ponti e quasi la metà dei 100 ponti più alti del mondo. Queste opere rappresentano non solo un progresso infrastrutturale, ma anche la determinazione di un popolo verso un futuro migliore.