Ponte di Ognissanti: le 30 migliori destinazioni in Italia

Il Ponte di Ognissanti rappresenta un’opportunità ideale per evadere dalla routine quotidiana e scoprire nuove destinazioni. Holidu, un portale specializzato nella prenotazione di case vacanza, ha stilato una classifica delle trenta mete più amate dagli italiani per questo periodo.

Roma si posiziona al primo posto con un prezzo medio di 203 euro a notte. Lucca, nota per il suo evento dedicato al fumetto, occupa il secondo posto con 244 euro, seguita da Parigi a 291 euro. Barcellona è quarta con 261 euro, mentre Firenze chiude la top cinque con 184 euro. Al sesto posto troviamo Napoli con 137 euro, e Pisa si piazza settima a 156 euro. Venezia, ottava con 216 euro, è seguita da Londra a 263 euro e Capri, che supera i 300 euro con 309 euro, chiudendo la top dieci.

Analizzando le regioni, Toscana e Campania si distinguono, ognuna con quattro destinazioni tra le prime trenta. Oltre alle già citate Lucca e Firenze, Pisa è presente, insieme a Capannori al 21° posto. In Campania, oltre a Napoli e Capri, troviamo Salerno e Positano. Lombardia e Piemonte seguono con tre località ciascuna; Torino e Milano figurano tra le prime.

All’estero, spiccano le mete spagnole, con Barcellona al quarto posto e Valencia all’11°. Parigi si conferma la preferita in Francia, mentre Londra e Vienna completano la selezione delle città europee.

Nel 2025, Roma riconquista la vetta, mentre Parigi ha compiuto un notevole balzo in avanti, superando diverse destinazioni. Positano risulta la più costosa con 481 euro a notte, mentre Trapani è la più economica con 92 euro.