Il fine settimana del Ponsacco 1920 è stato al centro dell’attenzione. Oltre 200 sostenitori del club si sono ritrovati per una cena nella sede dei donatori di sangue Fratres, per rafforzare la loro amicizia e il loro attaccamento ai colori sociali.

Tuttavia, c’è anche una notizia negativa: la partita Ponsacco 1920-Venturina, valida per il campionato di Prima Categoria, è stata sospesa dall’arbitro sul risultato di 2-0 per gli ospiti, a causa della mancanza di visibilità delle righe del campo. Ciò ha reso impossibile stabilire se il pallone era fuori o dentro il rettangolo di gioco.

I sostenitori del Ponsacco 1920 hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione della squadra, affermando che “al momento non è più calcio” e che “Ponsacco merita rispetto”. Durante la “Cena rossoblu” organizzata sabato sera, i tifosi hanno ribadito il loro amore per i colori sociali e la speranza di una nuova rinascita societaria seria e con prospettive per tutto il paese di Ponsacco. Gli organizzatori della cena hanno espresso la loro soddisfazione per l’afflusso di persone e di adesioni, nonostante la decisione di non andare più allo stadio alle partite del Ponsacco 1920. La loro speranza è che ci sia modo di dar vita a una nuova società e ripartire, anche da zero, ma con passione e serietà per Ponsacco e i suoi tifosi.