Ponente Vibes 2025: eventi imperdibili tra musica e cultura

Dal 1° al 10 agosto, i comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano ospiteranno eventi culturali e musicali nell’ambito del progetto Ponente Vibes, mirato a promuovere il gemellaggio tra queste località.

La prima iniziativa si è svolta il 27 luglio con Monferrato On Stage a Piea, dove il Circolo Giovane Ranzi ha presentato prodotti tipici liguri, come la cima e le trofie al pesto, che hanno riscosso un grande successo tra i piemontesi. Paolo Rembado, presidente del circolo, ha commentato con soddisfazione l’ottima accoglienza riservata anche ai vini Vermentino e Nostralino.

Il programma di Ponente Vibes inizia ufficialmente il 1° agosto, con una serie di eventi che includono concerti, spettacoli teatrali e eventi di biodanza a Loano, Pietra Ligure e Varigotti. Il giorno seguente, si terrà un concerto all’alba a Loano, seguito da un’esibizione di Max Fly e Elena Ferretti, con la presenza di Sherrita Duran.

Nei giorni successivi, il calendario propone una varietà di concerti, tra cui il Voxonus Festival, la Notte Bianca a Loano e un concerto per organo e coro a Varigotti per il trentennale dell’Associazione Amici di San Lorenzo. Il finale della rassegna sarà caratterizzato da eventi come DJ set, una fiera del disco e concerti di musica folk.

Queste manifestazioni non solo intratterranno il pubblico, ma favoriranno anche gli scambi culturali e la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali. Concludendo il programma, il 10 agosto, Ranzi ospiterà una sagra dedicata al Nostalino, arricchita da musica dal vivo e DJ set.