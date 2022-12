Pompiere rimane chiuso fuori, in soccorso arriva Koda

Il pompiere rimane chiuso fuori casa ma per fortuna il suo eroe sa come risolvere la situazione, difatti viene soccorso dal suo cane Koda – VIDEO.

Tale cane, tale padrone. Quando si dice che il cane assomiglia al proprio proprietario è vero e il golden retriever Koda ha preso tutte le buone qualità dal suo umano, il quale è un vigile del fuoco. Koda è un cane da addestramento per la sicurezza antincendio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Georgetown, ma aiuta i suoi colleghi anche in altri modi.

Il cane Koda arriva in soccorso del pompiere rimasto chiuso fuori – VIDEO

Koda apre porta (Facebook – Georgetown Texas Fire Department)Jonathan Gilliam è il vigile del fuoco proprietario di Koda. Quando va al lavoro è solito portarselo con sé e così è stato anche questa volta. La telecamera di sorveglianza ha ripreso il gesto incredibile, quando il suo compagno umano è rimasto bloccato fuori, Koda sapeva benissimo come aiutarlo.

Quella sera Gilliam si è trattenuto fino a tardi negli uffici amministratici per svolgere le sue mansioni di ufficio e fuori ad attenderlo c’era il suo amato Koda. Tuttavia a causa di una svista, il pompiere è rimasto chiuso fuori dagli uffici, e per fortuna c’era Koda che sapeva cosa fare. Il tempo di un minuto e il cane è andate ad aprire la porta al suo umano.

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’adorabile incidente. Il filmato è diffuso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Georgetown e mostra Koda all’interno degli uffici che annusa in giro. Quando il vigile del fuoco si avvicina alla porta e ha difficoltà ad entrare nell’edificio, il golden retriever si avvicina alla porta e spinge sulla sbarra per far rientrare il pompiere.

L’edificio aveva un sistema che funzionava tramite keycard, il quale era temporaneamente guasto e per questo ha bloccato lui all’esterno e il cane all’interno. Koda è un cane estremamente intelligente e capace, difatti aiutare il dipartimento dei vigili del fuoco non è l’unica cosa che fa. Nel tempo libero, lavora come cane da terapia.