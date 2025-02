Pompei Rivela una Nuova Villa dei Misteri: Scoperta una Megalografia su Dioniso Durante gli Scavi

Una scoperta significativa avvenuta a Pompei ha riportato alla luce una nuova “megalografia”, un ciclo di affreschi che rappresenta il rito di iniziazione ai misteri dionisiaci, trovato in una grande sala banchetti di una dimora denominata “casa del Tiaso”. Questo affresco, su tre pareti e di dimensioni quasi reali, è emerso in un’abitazione dell’area centrale di Pompei. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha descritto la scoperta come storica, paragonandola a quella della Villa dei Misteri, sottolineando l’importanza di Pompei come testimone della vita nella classicità mediterranea.

Il ciclo di affreschi raffigura il corteo di Dioniso circondato da giovani satiri e baccanti, soprannominate danzatrici e cacciatrici, che esibiscono simboli di potere e di violenza. Al centro della scena, una donna è rappresentata mentre si prepara a essere iniziata ai misteri di Dioniso, in un rituale notturno. Questa megalografia si collega all’opera “Baccanti” di Euripide, suggerendo una metafora di vita estasiata e sfrenata.

Il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ha spiegato che la baccante incarna il lato selvaggio e indomabile della donna, bonariamente opposta al modello tradizionale di bellezza. È sottolineato inoltre che la nuova scoperta fornisce importanti elementi per capire il culto di Dioniso, considerato “misterico” per i suoi segreti riservati agli iniziati.

L’unica altra rappresentazione comparabile è la megalografia rinvenuta nel 1909 nella villa dei Misteri. Tuttavia, la nuova scoperta introduce un ulteriore tema: la caccia. Gli studiosi stimano che l’affresco risalga al I secolo a.C. e fosse già datato di circa un secolo al momento dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.