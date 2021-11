“Fondazione Deloitte ha lanciato un osservatorio nel 2020 che ha messo in evidenza un gravissimo gap che abbiamo nelle discipline Stem: solamente un quarto dei ragazzi che si iscrivono all’università scelgono discipline Stem. Di questi, solo un quarto sono donne. Una presenza assolutamente marginale, soprattutto rispetto alla domanda in termini di competenze Stem proveniente dal mercato. Ci sarà molto da lavorare soprattutto in termini di indirizzo e orientamento, per far capire ai giovani che le materie tecnico-scientifiche sono garanzia di occupazione”. Lo ha affermato Fabio Pompei, Ceo Deloitte Italia, in occasione di Rock Your Mind, primo rock festival dedicato al mondo Stem organizzato da Employerland Srl. L’iniziativa -in cui centinaia di studenti e neo-laureati Stem hanno potuto incontrare aziende ‘top employer’ per sessioni one to one di orientamento e reciproca valutazione- si è tenuta a Milano ieri presso Cariplo Factory.