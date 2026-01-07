Pompei: antica cucina e vino

Pompei racconta al mondo l’antichità e la bellezza del rito della convivialità della tavola, di cui il vino è il compagno più fedele circondato dai prodotti del territorio. Questa città antica è un vero e proprio giacimento di archeologia “enogastronomica”, come dimostrano le ricerche sulla cucina pompeiana e il partenariato pubblico-privato con il Gruppo Tenute Capaldo per la produzione del “vino pompeiano” come al tempo degli antichi romani.

Il Parco Archeologico di Pompei ha pubblicato la prima puntata di “Convivium: Sapori di Pompeii”, un nuovo show culinario-culturale sul canale YouTube, dove lo chef Fabrizio Mellino del ristorante tre Stelle Michelin Quattro Passi di Nerano realizza e reinterpreta un’antica ricetta pompeiana, affiancato dal direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel e dal funzionario archeologo Halinka Di Lorenzo. La puntata si concentra sulla cipolla bianca di Pompei, emblema dell’identità agricola locale e ponte narrativo tra archeologia e gastronomia antica e contemporanea.

La prima puntata di “Convivium: Sapori di Pompeii” si apre con uno show cooking ispirato alla Patella Lucretiana, ricetta dell’antica Roma a base di cipolle. Lo chef Mellino propone una reinterpretazione contemporanea del piatto utilizzando gli ingredienti vegetali prodotti nel Vivaio della Flora Pompeiana. Il programma include anche due focus scientifici dedicati al passato e al presente della cipolla bianca di Pompei, con la presentazione di reperti paleobotanici e un approfondimento sulle caratteristiche della varietà oggi coltivata nel Vivaio della Flora Pompeiana.