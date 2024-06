Pomodori ripieni di quinoa e spinaci al forno: una ricetta senza glutine

Piatto ricco e saporito, i pomodori ripieni di quinoa sono tra le ricette senza glutine più gettonate. Scopriamo insieme come prepararli al forno!

A chi non piacciono le verdure ripiene? Sono un’ottima alternativa ai classici primi piatti, versatili e perfetti per essere personalizzati a piacere. Questa variante dei pomodori ripieni di quinoa sono perfetti per coloro che seguono una dieta senza glutine. Per prepararli come sempre bastano pochissimi ingredienti.

La quinoa, sebbene annoverata tra i cereali senza glutine, in realtà appartiene alla stessa famiglia degli spinaci che sono l’altro ingrediente della ricetta. L’accoppiata fornirà al vostro organismo una carica di ferro e proteine, perfetta anche per coloro che seguono una dieta vegana/vegetariana.

Come preparare i pomodori ripieni di quinoa

Come prima cosa dedicatevi alla preparazione della quinoa. Mettetela in un colino a maglie fini e sciacquatela sotto acqua corrente in modo da togliere il sapore amaro. Trasferitela in una padella e copritela con il doppio del suo volume di acqua. Salate leggermente e cuocete per assorbimento senza mai mescolare. Nel frattempo mettete gli spinaci in padella dopo averli lavati. Coprite e lasciate che appassiscano senza aggiungere altra acqua: basterà quella residua del lavaggio. Una volta teneri, strizzateli e tritateli al coltello. Scaldate sempre nella stessa padella un cucchiaio di olio con uno spicchio di aglio e ripassate gli spinaci, regolando di sale. Lavate i pomodori, tagliate la calotta e con un cucchiaio o uno scavino rimuovete la parte interna. Mescolate la quinoa con gli spinaci e il formaggio grattugiato e farcite i pomodori. Completate con una fetta di formaggio filante tipo Galbanino e infornate a 180°C per 30 minuti. Servite i pomodori ripieni al forno dopo averli lasciati intiepidire.

