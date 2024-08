Pomodori pelati fatti in casa, la conserva passo passo

Scopriamo come si preparano i pelati fatti in casa in poche e semplici mosse così da avere una conserva deliziosa e genuina.

I pelati sono una delle preparazioni estive per eccellenza. Sebbene facciano letteralmente sudare sette camicie, un po’ come la passata, danno grandi soddisfazioni e permettono di godere per tutto l’inverno di prodotti genuini. Preparare i pelati fatti in casa è davvero molto semplice e più veloce rispetto ad altre conserve di questo tipo.

I pomodori infatti vanno solo lavati e sbollentati brevemente in modo da rimuovere la pelle. Si trasferiscono poi nei vasetti sterilizzati e si mettono a bollire. Una volta freddi vanno dritti in dispensa dove si mantengono fino all’estate successiva. L’aspetto più importante è scegliere pomodori di prima qualità.

Pomodori pelati

Come preparare la ricetta dei pomodori pelati fatti in casa

Iniziate sterilizzando i vasetti di vetro vuoti bollendoli in acqua con i loro tappi per 20 minuti. Scolateli con delle pinze e metteteli a raffreddare a testa in giù su un canovaccio pulito. Quando è il momento di riempirli con i pomodori dovranno essere perfettamente asciutti quindi il nostro consiglio è di svolgere questa operazione il giorno prima. In alternativa potete mettere vasetti e tappi in forno a 120°C per 10 minuti. Ora dedicatevi ai pomodori. Privateli del picciolo e lavateli con attenzione sotto il getto dell’acqua. Scegliete i pomodori più belli, quelli con la buccia integra e privi di segni o ammaccature. Incideteli alla base con un taglio a X cercando di non intaccare la polpa ma solo la pelle. Portate a bollore una pentola capiente colma di acqua e tuffate i pomodori per 2-3 minuti. Scolateli con una schiumarola e fateli intiepidire sul piano di lavoro prima di procedere con la rimozione della pelle. Sarà sufficiente aiutarsi con un coltellino per avere dei pomodori perfettamente spellati. Mano a mano che sono pronti trasferiteli nei vasetti sterilizzati pressando un po’ con le mani. Riempiteli fino a lasciare 2 cm dal bordo. Chiudeteli con un tappo nuovo, metteteli in una pentola e copriteli con almeno un dito di acqua. Per essere certi che non si rompano sbattendo tra loro avvolgeteli con dei canovacci puliti. Fate bollire per 30 minuti (calcolati dal bollore) e lasciateli raffreddare completamente nell’acqua fino al giorno successivo quando li andrete ad asciugare e riporre in dispensa. Prima però assicuratevi che si sia formato il sottovuoto premendo il coperchio: non dovrete più sentire il caratteristico click-clack.

A voi la scelta se aggiungere, direttamente nel vasetto con i pomodori, un poco di sale grosso e qualche foglia di basilico come si vede in questo video. Noi preferiamo mantenerli al naturale ed eventualmente insaporirli al momento dell’utilizzo.

Quali pomodori utilizzare per fare i pelati

I pelati, come avete visto, sono una conserva relativamente semplice. Il segreto del successo è tutto nella qualità dei pomodori. Sceglietene di prima qualità, possibilmente biologici e a chilometro zero. Se avete un contadino vicino a casa approfittatene: sentirete che differenza rispetto ai prodotti confezionati.

Le varietà migliori per preparare i pelati sono le stesse che solitamente si utilizzano per la salsa ovvero il San Marzano o il Piccadilly. Entrambi infatti sono lunghi, con una polpa soda e pochi semi. Tenete presente che a differenza dei prodotti acquistati, i pelati fatti in casa non sono “in salsa di pomodoro”. Il liquido all’interno dei vasetti è quello di vegetazione rilasciato dai pomodori stessi.

Conservazione

I pelati fatti in casa si mantengono in dispensa fino a un anno. Una volta aperti vanno riposti in frigorifero e consumati nel giro di un paio di giorni.