Pomeriggio Cinque si rifà il look, le novità e l’andamento degli ascolti

Aria di cambiamenti nel programma di Myrta Merlino. Questa settimana Pomeriggio Cinque si è rifatto il look: nuova sigla, più spazio ad attualità, gossip e tv, scomparsa del pubblico e arrivo di nuovi opinionisti (alcuni dei quali fino a qualche tempo fa erano ospiti de La Vita in Diretta su Rai Uno). In effetti le novità della trasmissione sono positive, ma stanno funzionando? Forse è presto per fare un bilancio, ma possiamo dire con tranquillità che in questi giorni i cambiamenti hanno riguardato solo la confezione del programma, perché sui dati auditel non c’è stata nessuna busta gold choc e nessuna curva nera che volava lassù nel cielo. Nelle ultime puntate Pomeriggio Cinque è sprofondato a poco più del 10% di share nell’ultima parte.

Pomeriggio Cinque: i dati auditel del programma di Myrta Merlino.

Venerdì 22 dicembre 2023: 1.200.000 spettatori pari al 12.8% nella prima parte e 1.169.000 spettatori pari al 10.7% nella seconda parte (I Saluti a 1.215.000 e il 10.2%).

Giovedì 21 dicembre 2023: 1.395.000 spettatori pari al 15.1% nella prima parte e a 1.324.000 spettatori pari al 12.2% nella seconda parte (I Saluti a 1.236.000 e il 10.6%).

Mercoledì 20 dicembre 2023: 1.686.000 spettatori pari al 17.9% nella prima parte e 1.493.000 spettatori pari al 13.6% nella seconda parte (I Saluti a 1.584.000 e il 12.9%).

Martedì 19 dicembre 2023: 1.364.000 spettatori pari al 15.1% nella prima parte e a 1.367.000 spettatori con il 12.8% nella seconda parte (I Saluti: 1.278.000 – 10.9%)

Lunedì 18 dicembre 2023: 1.469.000 spettatori pari al 16% nella prima parte e a 1.368.000 spettatori pari al 13% nella seconda parte (I Saluti a 1.407.000 e l’11.8%).

Allungano la durata del programma aggiungono il traino della soap del momento

cambiano lo studio

mettono il pubblico

cambiano la grafica

mettono la nuova video sigla la (3à)

ritolgono il pubblico

ma il caffuccio che sento in quel di #canale5 è proprio amaro #Pomeriggio5 #Mediaset pic.twitter.com/jzWWz4lJOQ — Nicola (@nico_lai93) December 18, 2023

#Pomeriggio5 all’11% C’è poco da dire, è un disastro

E Piersilvio è sempre più convinto a chiudere definitivamente il programma a giugno credo #ascoltitv pic.twitter.com/dQ4BDMwDHr — Master-CiaoMaurizio (@MasterAb88) December 23, 2023

#Pomeriggio5 continua a cambiare: oggi in veste natalizia con una nuova sigla (nettamente migliorata) e senza pubblico. Il prossimo sforzo lo farei per migliorare le grafiche. — Davide Zampatti (@DavideSavont) December 18, 2023

Myrta Merlino sulle voci di una possibile sostituzione.