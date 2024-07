Pomeriggio Cinque: ipotesi Serena Bortone e malumori di Myrta Merlino, il rumor

Durante la conferenza stampa del mese scorso Pier Silvio Berlusconi ha confermato Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque: “Ci riteniamo soddisfatti del lavoro che ha fatto in questa stagione televisiva. Ha lavorato tanto e bene e quindi il prodotto è migliorato. Sul programma noi siamo molto tranquilli e non abbiamo nessun motivo per non confermare Myrta Merlino al timone del programma“.

Myrta durante l’ultima puntata ha salutato il pubblico con un lungo discorso in cui ha parlato di questa sua nuova avventura fatta di cambiamenti, tenacia e tanto lavoro, ma non ha dato appuntamento a settembre, si è limitata a dire: “Io vi voglio ringraziare a nome di tutti per questo percorso insieme, per l’avventura fatta, vi abbraccio e ci vediamo presto cari amici belli“. Proprio questi saluti hanno fatto pensare a qualcuno che la Merlino avrebbe potuto non tornare alla conduzione del programma pomeridiano, ma a quanto pare non sarà così.

Pomeriggio Cinque: l’ipotesi su Serena Bortone e la reazione di Myrta Merlino alla conferma, la versione di Oggi.

Alberto Dandolo su Oggi ha fatto sapere che la Merlino non avrebbe festeggiato dopo la sua conferma, anche perché la giornalista avrebbe preferito una trasmissione politica settimanale. Pare anche che a Mediaset abbiano pensato a Serena Bortone come sostituta di Myrta, ma che questa ipotesi al momento sia in stand by.

“L’AD Pier Silvio Berlusconi ha deciso di confermare a Myrta Merlino, l’aveva detto in conferenza e l’ha ribadito. Eppure Myrta non l’avrebbe presa tanto bene. Il suo desiderio, non assecondato dai vertici di Mediaset, era quello di condurre un talk show politico settimanale in prima serata. Ma c’era in ballo un altro nome. Ai piani alti di Cologno Monzese si fa insistente la voce circa l’intenzione di Pier Silvio Berlusconi di arruolare Serena Bortone per la trasmissione pomeridiana, ma i tempi per un trasloco non sono ancora maturi”.

Myrta Merlino ha portato la sua professionalità nella trasmissione di Canale 5, ma per il tipo di contenitore che è Pomeriggio Cinque, Serena Bortone a me sembra molto più adeguata, a Oggi è Un Altro Giorno era perfetta e potrebbe esserlo anche nel programma che è stato per 15 anni della d’Urso.