Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso rimette al suo posto un ospite ‘agitato’: “Non mi faccio prendere in giro”

Barbara d’Urso ieri a Pomeriggio Cinque si è occupata ancora una volta della presunta veggente Gisella e della Madonna (non la Ciccone) che secondo qualcuno piange a Trevignano. Uno degli ospiti in collegamento ha mosso accuse molto pesanti nei confronti della ‘veggente’, obbligando Carmelita a prendere le distanze: “Eh aspetta un po’. Luigi prendo le distanzissime da quello che stai dicendo. Stai parlando di associazione a delinquere di stampo mafioso e mi dissocio. Tu adesso stai dicendo una cosa grave. Questa è una tua idea e un tuo pensiero, non è certo il mio e infatti prendo le distanze“.

Pomeriggio Cinque, Barbara riprende Luigi: “Io non mi faccio prendere in giro”.

L’ospite non ha preso bene la doverosa precisazione di Barbara e ha iniziato a gridare e dire cose bislacche: “Io amo Gisella. Credo che le apparizioni siano vere. Gisella è una grande santa. Non sono ironico, dico la verità lei è una santa. Io sono matto e i matti si comportano così. Possibile che non litigo in nessuna trasmissione e litigo qui nella sua?! Quando vengo da lei mi devo innervosire. Gisella è una santa e punto! Quello che dice Gisella è la verità, io sono il peccatore e lei è una vera santa. Io ho abusato di Gisella e lei è rimasta incinta e di nascosto dal marito sono fuggito e sono andato all’estero in una caverna“.

La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha subito rimesso al suo posto Luigi: “Mettiamoci d’accordo perché io non voglio discutere e vorrei un dialogo mite. Io ho il diritto e il dovere di prendere le distanze. Se ti sto particolarmente antipatica non lo so, ma mi rivolgo a te con educazione. Se non ti piace essere qui con noi, nessuno ti costringe e non è un problema se non vieni. Se vuole venire è ben accetto, ma senza prendere in giro nessuno e nemmeno me. Faccio televisione da 46 anni e non mi faccio prendere in giro da lei. Ho iniziato a fare tv a 18 anni e ne ho compiuti da poco 66. Se vuole rispondere in maniera sensata ok, altrimenti io non glielo permetto e ci salutiamo adesso“.

Praticamente un’evoluzione dell’iconico ‘salutame a soreta’.