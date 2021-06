Barbara d’Urso in queste settimane si sta godendo una meritata vacanza ma in Mediaset, in attesa dell’annuncio dei Palinsesti 2021-2022, continuano a lavorare no-stop. Sul banco di lavoro c’è finito anche Pomeriggio 5, programma quotidiano che Barbara conduce con successo dal 2009.

Confermato per il quattordicesimo anno consecutivo, Pomeriggio 5 tornerà a settembre ma con delle novità anticipate oggi da Davide Maggio e da Dagospia. Indiscrezioni non confermate da Mediaset, ma che sarebbero trapelate e giunte alle orecchie degli addetti ai lavori. Come scritto da Maggio “I giochi, giova ribadirlo, non sono ancora chiusi” ma è questione di giorni prima che vengano prese delle decisioni ufficiali.

E se Davide Maggio ieri durante una diretta su Instagram ha parlato di riduzione della durata (che passerebbe da 90 a 45 minuti: non lo farebbero più iniziare alle 17:15 e finire alle 18:45, ma partirebbe alle 18:00 fino alle 18:45), oggi Giuseppe Candela su Dagospia ha parlato di cambiamenti importanti nel gruppo di lavoro e di cambio di argomenti. Via “prezzemolini e mostri del trash” e “maggiore spinta verso l’informazione”.

Pomeriggio 5, come potrebbe cambiare a settembre:

“Come Dagoanticipato l’unico impegno di Barbara d’Urso per la prossima stagione sarà Pomeriggio 5. Avevamo già accennato a una riduzione del minutaggio di 10-15 minuti (il sito di Davide Maggio punta sul dimezzamento della durata), magari con l’allungamento della striscia quotidiana del Grande Fratello Vip. La rivoluzione non riguarderebbe solo la durata ma i vertici avrebbero messo le cose in chiaro: cambiamenti importanti nel gruppo di autori, via prezzemolini e mostri del trash presenti soprattutto nella seconda parte e una spinta maggiore verso l’informazione“.

Quella che potremmo vedere da settembre sarà quindi una nuova Barbara d’Urso, più sobria nei contenuti e più breve nella durata. Dopo tre anni di monopolio televisivo una pausa non fa male a nessuno.

Nel dubbio la conduttrice via Instagram ha pubblicato un video in cui dice: “Parlano, parlano, parlano, ma io rido, rido, rido“. Cosa avrà voluto dire?