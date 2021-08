Dopo la consueta pausa estiva torna lo storico programma di Barbara d’Urso. Ieri sulle reti Mediaset è stato annunciato il comeback di Pomeriggio 5. Lo show della Santa di Cologno andrà in onda da lunedì 6 settembre. Nonostante i molti rumor, per adesso non sono previste modifiche di orario, sembra infatti che la trasmissione partirà dopo le soap turche, alle 17:10, per finire alle 18:45 prima dei quiz preserali (Caduta Libera nel 2021 e Avanti Un Altro di Paolo Bonolis nel 2022).

“Torna l’appuntamento quotidiano che dà voce ai protagonisti della cronaca… alle loro storie… alle notizie… Con Barbara D’Urso, in diretta, Pomeriggio Cinque dal 6 settembre su Canale 5”.

Qualche novità però ci sarà davvero. Perché il contenitore pomeridiano di Canale 5 avrà più spazio per la cronaca e l’attualità e molto meno per il gossip e il nostro amatissimo trash. Anche lo spot del programma è più sobrio del solito, nessuno sketch di Barbarella, ma un semplice montaggio di video della scorsa edizione.

Pomeriggio 5, il promo in onda sulle reti Mediaset.

Da lunedì 6 settembre ritorna l’appuntamento quotidiano con #barbaradurso e il suo #Pomeriggio5 pic.twitter.com/5iRwflEuKJ — Miky – 25 a Uomini e Donne (@MikyS03) August 23, 2021

“Torna l’appuntamento quotidiano che da voce ai protagonisti della cronaca, alle loro storie, alle notizie, con Barbara d’Urso, in diretta, #pomeriggio5, dal 6 settembre su Canale 5″ 😍😍😍 Ti stiamo aspettando a braccia aperte Queen ❤❤❤👑👑👑 pic.twitter.com/4rErKMpw2o — 💖 Il D’Urso Club 💖 (@durso_club) August 23, 2021

Barbara d’Urso pronta per la prima serata.

Secondo le ultime voci di corridoio la d’Urso è tra le candidate per la conduzione della nuova edizione de La Talpa. Ma se questi sono soltanto rumor, di sicuro la rivedremo presto in prima serata.