Barbara d’Urso fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni era stata chiara nel descrivere il nuovo Pomeriggio 5: via opinionisti, poltrone e studio rinnovato.

“Cosa cambierà? Grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all’informazione, sigla nuova. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti. Non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte del programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie”.