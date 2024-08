Pomeriggio 5, Myrta nel nuovo studio: “Pazzesco, mi batte il cuore”

Simona Branchetti lunedì riconsegnerà il testimone nelle mani di Myrta Merlino, che dal 2 settembre tornerà al timone di Pomeriggio 5. La conduttrice in una delle sue ultime interviste ha promesso diverse novità, a partire da uno studio nuovo, nuovi ospiti, fino ad un oggetto misterioso attorno al quale accadranno delle cose (immagino pazzesche).

Poco fa Myrta su Instagram è entrata nel nuovo studio ‘pazzesco’ del programma e si è emozionata. La Merlino è in piena modalità ‘mi scoppia il cuore, mi scoppissima il cuore’: “Ragazzi stiamo entrando nel nuovo studio. Non posso dirvi nulla, ma posso garantirvi che è pazzesco, è una meraviglia, mi sono emozionata, mi batte il cuore, è una cosa strepitosa. C’è una luce pazzesca, delle immagini bellissime e poi c’è un oggetto che io amo e che vedrete lunedì. Venite a vederci perché lo studio è pazzesco!“.



Le novità di Pomeriggio 5 2024/25, parla Myrta Merlino.

“La vera novità è che un anno fa iniziavo, sono entrata in punta di piedi perché era un’esperienza mai fatta prima. – si legge su Tv Sorrisi e canzoni – Adesso sono preparata e anche più strutturata. Se ci saranno dei cambiamenti nel programma? Certo a partire dallo studio che sarà più vivace e vivo, poi al centro vedrete che ci sarà un oggetto particolare e intorno a questo succederanno tante cose e si avvicenderanno delle persone. Ritroveremo poi vecchi amici che abbiamo visto nella passata edizione, come Eleonora Giorgi, ma anche nuovi personaggi.

Resta lo spazio dedicato alla cronaca nera, che porterà con fatti verificati, professionalità e onestà. Rivedremo Antonio Caprarica, parleremo dei reali, ma soprattutto delle elezioni americane, perché in qualche modo sono come una sorta di romanzo popolare. Abbiamo una donna emancipata e forte come Kamala Harris e dall’altra parte il maschio maschilista Donald Trump che si contrappone a lei”.