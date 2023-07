Pomeriggio 5, Myrta Merlino al posto di Barbara D'Urso su Canale 5

Dalla prossima stagione, Pomeriggio 5 sarà la trasmissione di Myrta Merlino, che raccoglie il testimone di Barbara D’Urso, e avrà sempre più una linea giornalistica di attualità. Così Pier Silvio Berlusconi, durante la serata di presentazione dei palinsesti Mediaset, parlando del nuovo progetto per la fascia del pomeriggio di Canale 5.

“Passare da Barbara D’Urso a Myrta Merlino -ha spiegato l’ad di Mediaset- va nel senso del prodotto più giornalistico; semplicemente un guardare avanti. Una evoluzione che mano a mano stiamo portando avanti verso contenuti più informativi. Myrta Merlino -ha concluso- farà giornalismo popolare di qualità”.

Dietro l’uscita di Barbara D’Urso da Pomeriggio 5 “non ci sono particolari retroscena”, ha assicurato Berlusconi, dopo le parole della conduttrice a Repubblica. D’Urso ha stigmatizzato i modi con cui Mediaset avrebbe adottato la decisione. “Io -ha detto Berlusconi- ringrazio personalmente Barbara D’Urso per il grandissimo lavoro fatto in questi anni, per la professionalità e per l’impegno”. E ha aggiunto, semplicemente “è venuta a chiedere un rinnovo del contratto chiedendo una garanzia sul prime time per due anni, ma noi oggi, per varie questioni economiche, non ne diamo più”. Quindi “ci siamo resi conto che forse per lei Canale 5 era diventata una gabbia stretta. Da qui l’ipotesi di puntare su Myrta Merlino e andare sulla strada del giornalismo per approfondire l’informazione”.

Il contratto di Barbara D’Urso scadrà a fine anno: “Visto che si cambierà, abbiamo deciso di cambiare dall’inizio della stagione. Poi -ha concluso- se dovesse esserci un progetto che piaccia a noi e a lei, ben venga, ma penso che una discontinuità faccia bene a una grande professionista quale è”.