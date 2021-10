Imprevisto choc nella puntata di ieri di Pomeriggio 5. Alle 18:00 in punto subito la fine della prima parte del programma di Canale 5, i tecnici hanno fatto entrare le scrivanie per gli analisti, che però si sono scontrare facendo scoppiare i vetri che fanno da piano d’appoggio. L’incidente è avvenuto mentre andava in onda il servizio su Francesco Facchinetti e Conor McGregor. Una volta tornati in studio Barbara d’Urso ha spiegato quello che è accaduto ed ha chiesto al regista di mostrare tutto, visto che sono cose che possono succedere in diretta. Così abbiamo assistito a 5 minuti di pulizia dei vetri. E ancora una volta Carmelita ha dimostrato di essere una delle migliori conduttrici, perché è riuscita a rendere interessante anche l’esplosione di un vetro, con la relativa telecronaca delle pulizie. Sarei rimasto a sentirla parlare dell’esplosione choc gold anche fino alle 18:45.



“Stai pure con questa inquadratura, non dobbiamo nascondere niente regia. Accadono delle cose quando uno è in diretta come noi di Pomeriggio 5. Perché mettendo i nostri bei tavoli, si sono scontrati e sono scoppiati i vetri sopra. Per cui vedete le nostre amate donne che puliscono lo studio, i miei amati macchinisti. Perché non dobbiamo nascondere, né correre e né farci male soprattutto. Quindi fate con calma, perché stiamo pur sempre parlando di vetri. Stiamo tutti tranquilli e poi dopo faremo sedere anche i nostri analisti di oggi. Così oggi da casa vedete quello che accade durante i servizi quando noi facciamo entrare ospiti e analisti. Lo facciamo così, in diretta. Non c’è nessun tipo di problema. Piano, molto piano, togliamo i vetri.

Intanto qui è stato sgomberato tutto. Amica mia, togliamo un po’ di vetri anche qua? Così faccio entrare almeno gli analisti che devono sedersi qui. Come ti chiami amore? Ciao Franca, grazie del lavoro che fai, che rappresenti veramente le nostre donne che tengono puliti studi e camerini. Ne approfitto per salutarle tutte. Senza agitazione perché ci sono ancora molti vetri. Allora a questo punto entreranno per adesso soltanto gli analisti che avevamo previsto a sinistra. Entrate pure e mettetevi a sedere soltanto dov’è pulito. C’è stato un piccolo imprevisto. Siamo talmente pieni di energie positive che qui boom , impazziscono anche i vetri. Domani riavremo i tavoli sistemati”.