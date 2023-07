Pomeriggio 5, ecco chi sarà la nuova conduttrice

Oggi pomeriggio è piovuta dal cielo una notizia che ha avuto un enorme risalto mediatico: l’addio di Barbara d’Urso dalla conduzione di Pomeriggio Cinque dopo ben quindici edizioni consecutive.

Una notizia data da Mediaset che ha confermato l’impegno con Barbara d’Urso fino al 31 dicembre 2023, ma non più alla guida del contenitore pomeridiano. Per lei si è parlato di “nuovi progetti editoriali” che vorrebbe voler dire tutto e niente, ma che dovrebbe garantire alla conduttrice almeno un programma nella prossima stagione televisiva.

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’” – le parole dell’ufficio stampa di Mediaset – “Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Chi prenderà il suo posto a settembre per condurre la 16esima edizione di Pomeriggio Cinque? A fare un nome è stato Davide Maggio che ha parlato di Myrta Merlino.

“Barbara d’urso non condurrà più Pomeriggio 5. In mattinata vi abbiamo annunciato che Mediaset avrebbe lanciato un comunicato stampa bomba per annunciare la clamorosa notizia. Ma manca un tassello importante. Chi prenderà il posto della conduttrice napoletana? Si continuerà a giocare in terra partenopea: possiamo annunciarvi in anteprima che è in dirittura d’arrivo la firma del contratto che vedrà l’arrivo di Myrta Merlino alla guida del pomeriggio di Canale 5”.