Venerdì 28 maggio Barbara d’Urso e Maria De Filippi hanno salutato il loro pubblico chiudendo rispettivamente Pomeriggio 5 ed Uomini e Donne, andati in vacanza fino a settembre.

Cosa andrà in onda al loro posto? In questi tre mesi di pausa Mediaset avrebbe potuto sperimentare qualcosa, ma al momento sembrerebbe essere tutto fermo a livello di nuove produzioni.

Da domani, infatti, al posto del dating show di Maria De Filippi sarà trasmessa la nuova soap opera turca con Can Yaman, Mr. Wrong – Lezioni d’amore; mentre al posto di DayDreamer sarà mandata in onda un’altra soap opera turca (ma senza Can Yaman) dal titolo Love Is In The Air.

Canale 5, dopo aver saccheggiato nel corso degli ultimi anni le telenovelas spagnole, si è buttata a capofitto su quelle turche: prima Bitter Sweet, poi Cherry Season, DayDreamer ed ora Mr. Wrong e Love Is In The Air.

Al posto di Barbara d’Urso, invece, sono previsti una serie di film romantici di serie B. Si parte lunedì con Innamorarsi a Valentine.

L’appuntamento col ritorno delle due regine del pomeriggio è previsto per settembre.

E ci vediamo i primi di settembre 💋#colcuore❤️ pic.twitter.com/yAm21XV20R — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) May 28, 2021