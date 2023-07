Pomeriggio 5 e Myrta Merlino anticipano Matano e La Vita in Diretta: i dati

L’arrivo di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 è una delle grandi novità della nuova stagione di Mediaset, la giornalista – così come è successo a Barbara d’Urso – se la dovrà vedere con Alberto Matano e La Vita in Diretta. Ma almeno la prima settimana l’ex volto di La7 avrà una concorrenza meno temuta e consolidata. Stando a quello che ha riportato Giuseppe Candela su Dagospia, il programma pomeridiano di Canale 5 dovrebbe iniziare qualche giorno prima del suo competitor. Pomeriggio 5 infatti andrà in onda da lunedì 4 settembre, mentre La Vita In Diretta pare che faccia il suo comeback l’11 settembre (un anno fa Matano è tornato in onda il 5 settembre insieme alla d’Urso). Per una settimana la Merlino se la vedrà con Estate in Diretta, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

“Myrta Merlino a Pomeriggio 5: la scommessa di Mediaset per il dopo Barbara D’Urso. Gira voce che il contenitore pomeridiano di Canale 5 potrebbe debuttare già lunedì 4 settembre per provare a fidelizzare, giocando d’anticipo sul competitor La Vita in Diretta con Alberto Matano, il cui ritorno è previsto per l’11 settembre. Sette giorni prima sfiderà l’amica Nunzia De Girolamo, alla guida di Estate in Diretta con Gianluca Semprini. – si legge su Dagospia – Sempre dalle parti di Cologno Monzese si starebbe pensando all’allungamento di “Morning News” con Simona Branchetti, forte dei risultati auditel positivi potrebbe continuare per una o due settimane in più. Valutazioni in corso”.

Pomeriggio 5, gli ascolti della prima settimana della stagione 2022/2023

5 settembre 2022: 1.397.000 spettatori con il 18.71% nella prima parte e 1.318.000 con il 17% nella seconda

6 settembre 2022: 1.418.000 spettatori con il 18.70% nella prima parte e 1.450.000 e il 17.5% nella seconda

7 settembre 2022: 1.371.000 spettatori con il 17.50% nella prima parte e 1.398.000 e il 16% nella seconda

8 settembre 2022: 1.639.000 spettatori con il 20.25% nella prima parte e 1.616.000 e il 18.7% nella seconda

9 settembre 2022: 1.350.000 spettatori con il 17.40% nella prima parte e 1.437.000 e il 17.3% nella seconda