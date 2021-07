Pomeriggio 5 tornerà a settembre per il quattordicesimo anno consecutivo. Secondo quanto trapelato online (ed annunciato anche da Piersilvio Berlusconi durante la conferenza stampa dei palinsesti Mediaset), sarà più breve e più concentrato sulla cronaca.

A quanto pare, infatti, Canale 5 non vorrebbe più proporre programmi di infotainment, ovvero metà di informazione e metà di intrattenimento. E Pomeriggio 5, alla luce dei fatti, dovrebbe migrare più sull’informazione perdendo così la parte di gossip.

La notizia era già stata anticipata da Dagospia lo scorso mese: “La rivoluzione non riguarderebbe solo la durata ma i vertici avrebbero messo le cose in chiaro: cambiamenti importanti nel gruppo di autori, via prezzemolini e mostri del trash presenti soprattutto nella seconda parte e una spinta maggiore verso l’informazione“.

Pomeriggio 5, “via prezzemolini e mostri del trash”: come potrebbe cambiare la nuova stagione, Barbara risponde * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/Wx5A38I6El — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 23, 2021

Pomeriggio 5, ecco come sarà la nuova edizione 2021/2022

A confermare il tutto è stato oggi TvBlog, che ha così descritto il nuovo pomeriggio di Mediaset.

“Lo spazio quotidiano, dal lunedì al venerdì del tardo pomeriggio di Canale 5 resterà però saldamente nelle mani di Video News con il Pomeriggio 5 condotto da Barbara d’Urso. Questo programma si presenterà al pubblico di Canale 5 a settembre in una versione rinnovata, più snella e concentrata, in cui il giornalismo la farà da padrone. Meno spazio dunque ai momenti più squisitamente di intrattenimento (si pensi al gossip e alla cronaca rosa) per un programma più asciutto, con pochi o nessun ospite in studio e con l’informazione -diremmo pura- al centro dell’attenzione e con la conduttrice che dialogherà direttamente con gli inviati in esterna, vero perno questo del programma. Un modus operandi questo che abbiamo visto ha dato grandi risultati nell’ultima edizione della Vita in diretta guidata da Alberto Matano, quest’anno leader di fascia”.

Barbara d’Urso ha già ampiamente dimostrato, in questo anno di pandemia, di essere in grado di fare Pomeriggio 5 versione “informazione” e senza pubblico. Vedremo a settembre se ci saranno anche ulteriori cambiamenti.