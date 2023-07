Pomeriggio 5: ci saranno le interviste (non più cuore a cuore) e uno staff fisso

Il nuovo pomeriggio di Canale 5 con Myrta Merlino sta prendendo sempre più forma. Dopo aver scoperto che la nuova edizione avrà una durata quotidiana di 1 ora e 40 minuti e partirà in concomitanza con il suo diretto competitor, La Vita in Diretta, per poi chiudere intorno alle 18:45; la conduttrice ha parlato anche di staff fisso e di interviste.

“La scaletta [di Pomeriggio 5, ndr] la detta l’attualità, come nei giornali” – ha dichiarato Myrta Merlino a Libero – “Certo non rinuncerò a fare interviste. Oprah Winfrey nel suo grande contenitore ha intervistato da Obama alle popstar più importanti. Tutto si può fare, la variante, è il come”.

Un Pomeriggio 5 che strizzerà un po’ l’occhio a Oggi è Un Altro Giorno di Serena Bortone (che quest’anno non tornerà per lasciar spazio al nuovo show di Caterina Balivo)? Sembrerebbe proprio di sì perché oltre all’arrivo delle interviste Myrta Merlino ha confermato anche la presenza di una “compagnia di giro” che nel programma della Bortone venivano chiamati “affetti stabili”.

“Avrò nuovi ospiti, più legati al racconto della cronaca. Ma sempre in un’ottica di approfondimento, non indulgerò nel dolore. Però terrò anche la mia compagnia di giro, anziché cambiarla, la metterò alla prova su temi differenti. I politici possono parlare perfino di vita reale. Durerà circa un’ora e quaranta minuti. E avrò il pubblico in studio”.

Pomeriggio 5, Myrta Merlino: “La nuova edizione non sarà un talkshow”

“Pomeriggio 5 non sarà un talkshow, non mi interessa avere quello di destra e quello di sinistra che se le danno di santa ragione. Seguiremo l’attualità stretta, analizzando i fenomeni sociali che essa nasconde, cercando di capire le tendenze e i perché e contestualizzando il tutto in una dimensione anche politica. In fondo la politica è chiamata a dare risposte, mica a litigare in tv”.

La data di kickoff non è stata ancora decisa, ma la curiosità è tanta.