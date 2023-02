Pomeriggio 5, Barbara D’Urso svela in diretta: “Purtroppo è arrivata una brutta notizia”

Maurizio Costanzo è morto. Il grande conduttore e giornalista tv si è spento ieri mattina all’età di 84 anni a Roma. In seguito alla notizia della scomparsa del gigante della tv, le reti televisive hanno deciso di cambiare i propri palinsesti mandando in onda programmi in suo ricordo. Anche Barbara D’Urso, in diretta a Pomeriggio 5, ha deciso di cambiare la scaletta per dedicare l’intera puntata all’uomo che ha cambiato la televisione italiana.

Anche Barbara D’urso si è unita al dolore della famiglia di Maurizio Costanzo a causa della sua scomparsa. Ieri pomeriggio la conduttrice ha iniziato la puntata di Pomeriggio 5 con queste parole:

Oggi una puntata purtroppo speciale. Abbiamo dovuto cambiare tutta la scaletta. Era prevista un’altra trasmissione, ma a fine mattinata è arrivata la brutta notizia. Dedichiamo tutta la puntata a lui.

La puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri è stata interamente dedicata alla memoria di Maurizio Costanzo.

Molti sono stati i collegamenti e gli ospiti che hanno ricordato il gigante della tv svelando alcuni importanti retroscena in merito alla sua vita. Ad un certo punto della trasmissione, la padrona di casa ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso confessa: “Domani sera non andrà in onda C’è Posta per Te“

Verso la fine della trasmissione Barbara D’orso ha annunciato il cambio di palinsesti delle prime serate di Canale 5 di questi giorni. Nel dettaglio, la conduttrice ha rivelato che questa sera C’è Posta per Te non andrà in onda.

Barbara D’Urso ha poi annunciato che al posto del programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda I Tre Tenori. Si tratta di un programma in cui Maurizio Costanzo ed Enrico Mentana i quali hanno celebrato le carriere dei personaggi che hanno fatto la storia della televisione italiana.