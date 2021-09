Pomeriggio 5 ha cambiato studio, linea editoriale ed argomenti affrontati. La stessa Barbara d’Urso ha cambiato il look, i toni ed ora anche il modo di litigare con gli ospiti.

Come riportato da BubinoBlog, infatti, Barbara d’Urso davanti ad un novax maleducato ha sbottato mantenendo il suo aplomb: “Ora evito di darti una risposta che ti avrei dato fino a maggio“.

Nel dettaglio l’uomo in collegamento ha accusato Barbara d’Urso (e nel dettaglio “tutti i giornalisti”) di aver rincoglionito gli italiani parlando di vaccini e usando a sproposito la parola “novax”.

“Voi giornalisti avete rincoglionito gli italiani usando il termine novax”. […] Hai davanti a te un cameraman, guardane uno a caso e dimmi: faresti l’amore con lui? No e allora visto che tanto fai gossip, rimaniamo sul tema… tu sei no sex col cameraman, noi siamo no vax, siamo contro il vaccino. Voi giornalisti e conduttori fate terrorismo mediatico da un anno e mezzo, no vax non vuol dire una mazza, avete rincoglionito gli italiani”.