Polti Coffea S15W: Macchina per Espresso Bianco, Compatibile con Cialde E.S.E. 44 mm, 0.85L e 19 Bar di Pressione

Polti Coffea S15W Innovativa, pratica, elegante e compatta

Una macchina per caffè espresso compatta, semplice da utilizzare e dal design curato, per trasformare ogni tazzina di caffè in un momento di puro piacere. Personalizza la lunghezza e la temperatura del caffè, scegli tra ristretto o lungo: il tuo caffè è pronto in solo 1 minuto.

Assapora un ottimo caffè con Polti Coffea

Pronta in 1 minuto, semplice da usare e dal design moderno e compatto: scopri Polti Coffea S15W

Cialde E.S.E. 44 mm

Polti Coffea è compatibile esclusivamente con cialde E.S.E. da 44 mm: accendi la macchina, inserisci la cialda e gusta un delizioso caffè.

Espulsione automatica

L’inserimento della cialda avviene in verticale. Una volta erogato il caffè, la cialda viene espulsa in automatico e raccolta nell’apposito cassetto.

Espresso ristretto o lungo?

I due pulsanti ti permettono di scegliere se gustare un espresso corto o lungo, regolare la quantità di caffè erogata e la sua temperatura.

SOLO – Caffè monorigine

Con le cialde E.S.E. SOLO – Caffè monorigine, puro e autentico, proveniente da un unico territorio, la tua pausa caffè ha tutto un altro sapore.

Caratteristiche tecniche

Tipo di macchina Caffè porzionato Compatibilità Compatibile esclusivamente con cialde E.S.E. da 44 mm Potenza 1400 W Pressione pompa 19 BAR Capacità serbatoio 0,85 l Tipologia serbatoio Removibile Bevande erogabili 2: caffè espresso corto e lungo Temperatura caffè regolabile Sì, su tre livelli Quantità erogata regolabile Sì Cassetto raccogli cialde Sì, può contenere massimo 10 cialde Vassoio raccogli gocce Sì, removibile Tempo di riscaldamento Polti Coffea si riscalda in solo 1 minuto Spegnimento automatico Sì, dopo 25 minuti di inutilizzo Polti Coffea si spegne automaticamente Lunghezza cavo / Tipo di presa 1 metro / E-F 2 pin (UE ibrido) Colore Bianco/argento Peso / dimensioni 2,9 kg / 35×10,5×23 cm

Dove trovo la vaschetta raccogli gocce?

Per questioni di spazio, la vaschetta raccogli gocce è collocata all’interno del cassetto raccogli cialde.

Quanto tempo impiega Polti Coffea a riscaldarsi?

Polti Coffea ha un tempo di riscaldamento di circa 1 minuto.

Dove devo inserire la cialda in Polti Coffea?

La cialda va inserita nel vano superiore e poi viene espulsa automaticamente all’interno dell’apposito cassetto raccogli cialde senza che la si debba toccare con le mani.

Quali cialde E.S.E. sono compatibili con Polti Coffea?

Tutte le cialde E.S.E. da 44 mm; se desideri assaporare un caffè espresso di alta qualità, ti consigliamo di provare SOLO – Caffè monorigine, il caffè di Polti.

Ogni quanto va fatta la decalcificazione?

Per una corretta manutenzione della macchina effettuare il ciclo di decalcificazione ogni 3-4 mesi.

Polti Il vapore ti fa stare bene

Dal 1978, innovazione, sostenibilità e rispetto ci guidano nella realizzazione di prodotti pensati per il benessere della casa e di chi la vive.

Efficace, versatile e naturale, il vapore è l’elemento alla base degli oltre 200 brevetti Polti.

Crediamo che la combinazione di acqua e calore sia la soluzione ideale per prendersi cura degli ambienti e dei tessuti, evitando l’uso di detergenti chimici.

Controllo elettronico della quantità di caffè erogata: erogazione del caffè programmabile per ottenere un caffè espresso lungo o corto

Temperatura regolabile: è possibile personalizzare la temperatura del caffè su tre differenti livelli

Esplusione automatica delle cialde E.S.E.: la cialda viene inserita nel vano superiore ed espulsa automaticamente all’interno dell’apposito cassetto di raccolta; in questo modo, le mani non vengono a contatto con la cialda usata

Funzione auto spegnimento: la macchina si spegne in automatico dopo 25 minuti di inutilizzo, consentendo un risparmio energetico

Serbatoio estraibile da 0.85 L: facile da ricaricare con acqua di rubinetto

Per assaporare un caffè mai bevuto prima, utilizza Polti Coffea con SOLO Caffè monorigine e scopri gusti unici provenienti dalle varie regioni del mondo, 100% arabica o 100% robusta

