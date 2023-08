Polstrada: ''Traffico conferma bollino nero, atteso leggero miglioramento nel pomeriggio''

”Confermata la mattinata da bollino nero sulle autostrade italiane. Dopo pranzo, nel pomeriggio, dovrebbe esserci un leggero miglioramento, condizioni di traffico e incidenti permettendo. Sia per il pomeriggio che per domani è previsto il bollino rosso”. Lo spiega all’Adnkronos il commissario capo Emanuele Garofano, funzionario della polizia stradale, facendo il punto sulla situazione della circolazione in questa giornata di esodo.

”Il flusso delle auto, come ci si aspettava essendo una mattinata da bollino nero, è ingente – spiega – soprattutto in uscita dai maggiori centri abitati e anche verso le località balneari. Registriamo rallentamenti e code a tratti in A22 sia verso l’Austria che verso il Lago di Garda. In A1 c’è stato un incidente all’altezza di Ceprano, ora risolto, ma permangono rallentamenti e file anche dovuti proprio al notevole traffico veicolare”.

”Traffico in uscita da Roma verso Sud – aggiunge – In A1 un incidente è stato registrato all’altezza di Piacenza dove si circola su una sola corsia verso sud. La situazione è in via di risoluzione ma il traffico è sostenuto e caratterizzato da rallentamenti e code. Tre ore di attesa agli imbarchi di Villa San Giovanni, dove è comunque attivo il dispositivo di Anas e polizia stradale. In generale in A14 ci sono code e rallentamenti a tratti verso le località turistiche sia verso nord che verso sud”.