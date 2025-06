Polpette di Lenticchie: la Ricetta Fusion di Mareme Cisse

Marene Cisse, vincitrice del CousCous Festival di San Vito Lo Capo, ha conquistato la Sicilia e il palato internazionale con la sua raffinata cucina. Originaria del Senegal, Marene è arrivata in Italia venti anni fa ad Agrigento, dove ha iniziato a cucinare per mantenere la sua famiglia. La sua passione per la cucina, sviluppata fin dalla giovane età nel ristorante delle zie a Dakar, l’ha portata nel 2013 ad aprire il ristorante Ginger – People & Food, dove propone piatti che fondono tradizioni senegalesi e ingredienti locali.

La lenticchia di Villalba, coltivata nella campagna siciliana, gioca un ruolo centrale nella sua cucina. Questo legume, noto per le sue proprietà nutraceutiche, ha una storia che risale a oltre un secolo e ha conosciuto un periodo d’oro fra gli anni ’30 e ’60. Oggi, è rinata grazie all’impegno di Mareme, che utilizza ingredienti del territorio e prodotti a Km 0, come il pomodoro Buttiglieddru e il fagiolo Cosaruciaru.

Tra i suoi piatti più apprezzati ci sono le polpette di lenticchie, un esempio della sua filosofia culinaria, che unisce sapori delle due culture. Le lenticchie offrono numerosi benefici, come la stabilizzazione degli zuccheri nel sangue e il supporto alla salute cardiovascolare.

Per preparare le polpette, Marene consiglia di far cuocere le lenticchie con cipolla, carote e rosmarino, frullarle e formare le polpette, da cuocere nel forno a 180°. Servite con cavolo rosso e mela, le polpette rappresentano un incontro felice di tradizioni gastronomiche apparentemente distanti.

Fonte: www.firstonline.info