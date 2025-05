Il Parlamento polacco ha approvato l’estensione della sospensione del diritto di asilo per i migranti che entrano nel Paese dalla Bielorussia. Questa misura, già in vigore da marzo, consente alle autorità di interrompere temporaneamente l’accoglienza dei richiedenti asilo in base alla situazione al confine.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com