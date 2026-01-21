9.5 C
Polonia: norme su web scraping

Da stranotizie
La società Ringier Axel Springer Polska vieta il prelievo sistematico di contenuti, dati o informazioni dal proprio sito web attraverso il web scraping, nonché l’esplorazione di testi e dati, compresi il download e l’analisi dei dati, l’indicizzazione delle pagine web, l’utilizzo di contenuti o la ricerca con download di database. Questo divieto si applica a tutti i metodi di prelievo, sia automatizzati che manuali, compresi l’uso di robot, web crawler, software o strumenti, a meno che non sia stato precedentemente autorizzato da Ringier Axel Springer Polska. L’unico caso in cui è consentito il prelievo di contenuti è quando viene effettuato al fine di facilitarne la ricerca attraverso i motori di ricerca online.

