Polonia: meta in crescita tra giovani e turismo enogastronomico

La Polonia sta attirando sempre più turisti italiani. Nei primi due trimestri del 2025, gli arrivi dall’Italia sono aumentati del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo uno dei risultati migliori di sempre. Barbara Minczewa, direttrice per l’Italia dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo, ha condiviso queste informazioni durante un workshop a Roma.

Nel 2015, l’ente celebrava 300 mila arrivi dall’Italia, un numero che nel 2024 è salito a 730 mila. Questo incremento è dovuto a un cambiamento nei visitatori, sempre più giovani e curiosi, interessati a una Polonia moderna e in continuo sviluppo. La trasformazione è la parola chiave che guiderà la comunicazione dell’ente nei prossimi mesi, con l’obiettivo di raccontare una Polonia al di là dei tradizionali cliché.

Il turismo enogastronomico sta crescendo, supportato dalla collaborazione con la Guida Michelin che include cinque città e regioni polacche, come Cracovia e Danzica. Questa distinzione evidenzia la qualità della cucina polacca. L’ente punta anche su esperienze immersive legate alla natura, con campagne che promuovono paesaggi incontaminati e biodiversità, come il bisonte europeo.

Città emergenti, come Łódź, mostrano il volto innovativo della Polonia, trasformandosi da centro industriale a polo del design e della creatività. Anche Lublino sta guadagnando attenzione, grazie a nuovi collegamenti aerei e a un crescente interesse per il turismo culturale. Attualmente, l’Italia è ben collegata con la Polonia, con oltre ottanta rotte dirette. Dal marzo 2026, torneranno anche i voli Roma-Cracovia e Bologna-Varsavia. La Polonia è in continua evoluzione, offrendo sempre nuove esperienze ai visitatori.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo