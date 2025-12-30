Polonia in rivolta: agricoltori contro UE-Mercosur

L’agricoltura è un settore fondamentale per l’economia di molti paesi. L’Unione Europea ha recentemente siglato un accordo commerciale con il Mercosur.
Agricoltori polacchi protestano contro l’accordo.
Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!
Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.