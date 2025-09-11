Polonia in crisi: l’inevitabile allontanamento Ue-Usa

Lo storico Andrea Graziosi analizza i cambiamenti nei rapporti tra Europa e Stati Uniti, evidenziando come questo allontanamento sia un processo inevitabile, in corso da 15-20 anni. Secondo Graziosi, la crescente influenza dell’Asia e il futuro emergere dell’Africa stanno contribuendo a questa trasformazione. La recente incursione di droni russi nello spazio aereo polacco e l’allerta del presidente Sergio Mattarella richiamano a una situazione che ricorda gli squilibri precedenti al conflitto del 1914.

Graziosi sottolinea che Mattarella ha giustamente messo in guardia riguardo al rischio di un conflitto imminente; tuttavia, il contesto attuale rappresenta solo una fase di un cambiamento più profondo per l’Occidente, in cui si assiste a una perdita di potere e status dall’epoca della Seconda Guerra Mondiale. Il suo discorso include riferimenti a precedenti presidenti americani, citando Barack Obama come un segnale di un allontanamento già avviato prima della presidenza Trump.

La situazione è ulteriormente complessa a causa delle dinamiche interne politiche e sociali degli Stati Uniti, dove l’immigrazione è cambiata e i legami culturali con l’Europa si sono affievoliti. Graziosi evidenzia il ruolo di Putin, il quale, approfittando di questo vuoto, ha deciso di invadere l’Ucraina per affermare la propria potenza, supportato dalla Cina. Questa alleanza rappresenta una crescente minaccia per l’Europa, che, a differenza della Russia, potrebbe acquisire maggiore unità.

Infine, Graziosi conclude che il deterioramento della relazione tra Stati Uniti ed Europa è un processo naturale, ma l’Europa deve prepararsi a contrastarlo, piuttosto che reagire impulsivamente.