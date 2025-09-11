22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Da StraNotizie
Polonia in allerta: droni russi invadono il suo spazio aereo

Aerei di ricognizione della NATO, compresi quelli italiani decollati dall’Estonia, monitorano i confini con la Russia dopo la violazione dello spazio aereo polacco da parte di 19 droni russi. Questa provocazione ha suscitato l’indignazione dei leader europei e ha attivato l’articolo 4 della NATO, che prevede consultazioni tra paesi membri in caso di minacce alla loro sicurezza. Il presidente Mattarella ha avvertito del rischio di una escalation di violenza. Mosca ha negato le accuse, ma in Polonia sono stati trovati droni esca, usati per distrarre i sistemi di difesa aerea durante attacchi su larga scala.

La Polonia ha annunciato restrizioni al traffico aereo lungo il confine orientale per garantire la sicurezza nazionale. Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’UE, ha condannato l’azione russa, definendola una grave escalation che minaccia la sicurezza dei cittadini europei e la stabilità regionale. Ha inoltre ribadito l’impegno dell’Unione a sostenere l’Ucraina e a inasprire le sanzioni contro Mosca.

Il Giappone ha espresso preoccupazione per l’incursione russa, affermando che continuerà a collaborare con l’Unione Europea. Le tensioni tra Russia e Occidente continuano a crescere, con il rischio di ulteriori conflitti nella regione.

