Polonia: esplora le meraviglie nascoste di questa terra affascinante

A Brescia si sta preparando un cambiamento significativo nel settore del turismo e del marketing. La riunione con i dirigenti nazionali di Fratelli d’Italia ha confermato il rimpasto nell’assessorato, con Barbara Mazzali che lascerà il suo posto a Debora Massari, imprenditrice bresciana e figlia del famoso pasticciere Iginio Massari. La reputazione della famiglia Massari potrebbe favorire la promozione delle eccellenze lombarde, dai prodotti alimentari ai luoghi turistici.

Tuttavia, questa decisione ha creato qualche malumore all’interno del partito, in particolare per Giorgio Bontempi, consigliere regionale e punto di riferimento per i territori, che potrebbe risultare «vittima» di questo cambio. Bontempi, con la sua lunga carriera e conoscenza del territorio, ha destato preoccupazione tra i membri locali di Fratelli d’Italia per il suo possibile allontanamento.

Debora Massari, ora con un ruolo politico, è nota anche per la sua passione per lo sport, in particolare la danza e il tennis, e ha recentemente affrontato un intervento chirurgico. Durante questo, le è stato rimosso l’utero, ma ha parlato di questa esperienza come di una liberazione e ha sottolineato l’importanza di condividere le emozioni legate alla salute senza vergogna.

Professionista della pasticceria e della ristorazione, ha sfruttato la notorietà del padre per espandere il brand Massari, aprendo nuove sedi e iniziative come il ristorante “Cardinale” a Milano. La famiglia mantiene anche un legame stretto con Giorgia Meloni, cui Iginio ha espresso grande riconoscenza nel corso di un evento ufficiale. Con l’ingresso di Debora in politica, si apre una nuova fase per i Massari in Lombardia.