Polonia abolisce gli allevamenti di animali da pelliccia

Il Parlamento polacco ha approvato una legge che vieta gli allevamenti di animali da pelliccia, con un voto di 339 favorevoli, 78 contrari e 19 astenuti. Questo rende la Polonia il 23° Paese dell’Unione Europea a adottare una misura di tale tipo, segnando un importante passo avanti nella protezione degli animali.

Attualmente, la Polonia è il terzo produttore di pellicce a livello mondiale, dopo Cina e Danimarca, con circa 3,5 milioni di animali uccisi ogni anno per la loro pelliccia. La nuova legge riguarderà in particolare visoni, volpi e procioni, escludendo però i conigli. L’approvazione di questa normativa rappresenta un progresso significativo per il benessere animale nel Paese.