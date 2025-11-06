11.1 C
Roma
giovedì – 6 Novembre 2025
Animali

Polonia abolisce gli allevamenti di animali da pelliccia

Da stranotizie
Polonia abolisce gli allevamenti di animali da pelliccia

Il Parlamento polacco ha approvato una legge che vieta gli allevamenti di animali da pelliccia, con un voto di 339 favorevoli, 78 contrari e 19 astenuti. Questo rende la Polonia il 23° Paese dell’Unione Europea a adottare una misura di tale tipo, segnando un importante passo avanti nella protezione degli animali.

Attualmente, la Polonia è il terzo produttore di pellicce a livello mondiale, dopo Cina e Danimarca, con circa 3,5 milioni di animali uccisi ogni anno per la loro pelliccia. La nuova legge riguarderà in particolare visoni, volpi e procioni, escludendo però i conigli. L’approvazione di questa normativa rappresenta un progresso significativo per il benessere animale nel Paese.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Vacanze indimenticabili in Francia per famiglie celebri
Articolo successivo
San Marino accoglie il Tour Music Fest europeo 2023
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.