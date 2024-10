Polo strategico nazionale: Elio Schiavo nominato presidente

Oggi, il Consiglio di Amministrazione di Polo Strategico Nazionale ha nominato all’unanimità Elio Schiavo come nuovo Consigliere e Presidente della Società, con effetto immediato. Schiavo, attualmente chief Enterprise ed Innovative Solution Officer di TIM, ha una lunga carriera caratterizzata da ruoli di crescente responsabilità in aziende internazionali nei settori dell’Information e Digital Technology, dove ha dimostrato elevati livelli di innovazione e prestigio.

In una nota ufficiale, i membri del Polo Strategico Nazionale hanno espresso le loro più vive congratulazioni al nuovo presidente. La Società ha anche voluto rivolgere un sentito ringraziamento a Massimo Mancini, il quale ha svolto un ruolo fondamentale come presidente del Polo Strategico Nazionale, contribuendo in modo significativo al successo dell’iniziativa.

Questa nomina è considerata un passo cruciale nella Strategia Cloud Italia, di cui il Polo Strategico Nazionale rappresenta uno dei pilastri principali. La leadership di Schiavo è attesa per guidare l’organizzazione verso futuri sviluppi e innovazioni nel settore tecnologico nazionale, promuovendo l’adozione di soluzioni digitali avanzate.

L’auspicio è che l’esperienza di Schiavo possa portare valore aggiunto alla Società e contribuire a creare un ecosistema digitale più forte e competitivo per l’Italia. La transizione di leadership indica un impegno proattivo nell’accelerare la digitalizzazione e migliorare le capacità tecnologiche del Paese, rispondendo così alla crescente domanda di servizi digitali efficienti e innovativi.

Con la sua vasta esperienza nel settore, Schiavo è ben posizionato per affrontare le sfide future e sfruttare le opportunità emergenti nel campo della tecnologia dell’informazione e della digitalizzazione. La comunità professionale attende con interesse gli sviluppi futuri e le iniziative che prenderanno forma sotto la sua guida, contribuendo al rafforzamento della posizione dell’Italia nel panorama tecnologico globale.

In conclusione, la nomina di Elio Schiavo segna un’importante evoluzione per il Polo Strategico Nazionale, promettendo progressi significativi nella strategia digital e cloud del Paese.