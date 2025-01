Polmoniti Simili al Covid: Sintomi e Trattamenti

Il virologo Matteo Bassetti ha recentemente discusso l’attuale situazione dell’influenza stagionale in Italia, prevedendo che nei prossimi giorni si supereranno i 2 milioni di casi settimanali. Sebbene il picco della stagione influenzale non sia ancora stato raggiunto, rispetto all’anno precedente si attende un aumento del numero di contagi. Attualmente, ci sono circa 700.000 casi, ma il numero potrebbe aumentare drasticamente nelle prossime settimane.

Tra i sintomi più comuni dell’influenza ci sono raffreddore, febbre alta, mal di testa, dolori articolari, stanchezza e tosse, con possibilità di sviluppare polmoniti simili a quelle causate dal Covid-19 nei casi più gravi. I virus predominanti che circolano sono quelli dell’influenza australiana (H1N1 e H3N2), oltre ad alcuni ceppi di influenza B e il virus dell’influenza suina. Bassetti ha anche notato che, rispetto all’anno scorso, la durata dell’influenza sembra essere più lunga, potendo persistere fino a una settimana, con febbre alta che può raggiungere i 39 gradi.

Il virologo ha messo in guardia sull’uso degli antibiotici, ritenendo che sia un errore cercare di curare l’influenza con questi farmaci, dato il rischio di sviluppare resistenze. L’Italia, infatti, è uno dei Paesi con un uso eccessivo di antibiotici. La raccomandazione principale per combattere l’influenza è il riposo, insieme all’assunzione di antipiretici in caso di febbre alta e, se necessario, di antinfiammatori.

Bassetti ha quindi sottolineato l’importanza di una corretta gestione della salute e di evitare l’uso inappropriato di antibiotici, per garantire una risposta efficace contro l’influenza stagionale. Con l’avvicinarsi del picco influenzale, è fondamentale prestare attenzione ai sintomi e adottare le giuste misure terapeutiche per ridurre l’impatto della malattia sulla popolazione.